Ростовчанка Виктория Лопырева раскрыла секреты идеальной фигуры

Модель продемонстрировала прекрасную форму в купальнике. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как поддерживает себя в форме. Секретами девушка поделилась на своей странице в «Инстаграме».

Модель рассказала об эффективных способах, которыми пользуется сама. По ее словам, они помогут сохранить кожу и фигуру в идеальном состоянии.

Лопырева часто принимает контрастный душ. Она использует много косметики для гладкости кожи: скраб, разогревающий крем. Ростовчанка постоянно ходит на массаж и активно занимается спортом. Она напомнила и о важности правильного питания.

— Я не буду тут писать о вреде сладкого и крахмала, потому что я — не диетолог (хотя легко могу им быть). Я без сладкого чая жить не могу и не собираюсь даже пытаться, но белки с углеводами сочетаю редко, — пишет модель.

Виктория сопроводила советы откровенными фотографиями в купальнике. Поклонники признали, что девушка знает, о чем говорит. Даже после рождения ребенка Виктории удается оставаться в прекрасной форме.