В ростовской школе одновременно заболели 200 учеников

Начался сезон простуды и гриппа. Фото: архив "КП"

Сегодня стало известно, что в одной из школ Ростова-на-Дону две сотни учеников не пришли на занятий из-за болезни. Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию ситуации с коронавирусом, среди заболевших есть случаи заражения "COVID-19".

Сообщается, что у 73 школьников диагностирован ОРЗ, 84 подхватили ОРВИ, еще 42 ученика не пошли на занятий из-за других недугов. У двоих подтвердились тесты на коронавирус. Класс, в котором они учатся, перевели на "дистанционку".

Важно отметить, что болезни не обошли стороной и преподавательский состав. Всего на больничном 18 учителей, двое из которых подхватили пневмонию, восемь - ОРВИ, у одного энтеровирус, еще у одного – заболевание сердца.

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