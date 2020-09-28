Ростовчанин пошел в магазин за продуктами и разорил друга

Мужчина снял деньги с карты друга Фото: Артем КИЛЬКИН

В отдел полиции Октябрьского района города обратился с заявлением местный житель. Мужчина рассказал, что дал своему знакомому карту и пин-код, чтобы тот сходил в магазин за продуктами. Продукты товарищ купил. Но потом пошел в ближайший банкомат и снял с карты все деньги приятеля, - чуть больше пяти тысяч рублей.

Заявитель сказал полицейским, что это были все его сбережения.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего ростовчанина,- прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.