Вода ушла, но обещала вернуться: в Ростове в очередной раз обмелел Дон

Последствия нагонного ветра. Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону в очередной раз ушла вода из устья Дона. Река обмелела, что сразу заметили жители города. В социальных сетях стали появляться фотографии необычного зрелища.

Видно, что вода ушла на несколько метров. Береговая линия сдвинулась, открылось дно реки. На поверхности показался мусор, брошенные безответственными жителями в реку.

Такое явление происходит стабильно несколько раз в год. В последнее время вода уходит все чаще. Это происходит из-за нагонного, сильного ветра. На выходных его скорость достигала 17018 метров в секунду в районе устья реки.

В городской спасательной службе предупредили, что возможны затруднения в работе судоходства и водозаборных сооружений.