Екатерина Диденко из Таганрога ответила на вопрос о своей беременности

Екатерина старается жить полной жизнью несмотря на беду, которая постигла ее семью. Фото: "Инстаграм" Диденко

Блогер Екатерина Диденко из Таганрога опубликовала в своем «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена со своим бойфрендом.

На девушку сразу посыпались вопросы от подписчиков. Многие спрашивали, не беременна ли она.

Диденко ответила , что просто поправилась. Девушка сказала, что отдыхает в Турции и много ест. По ее словам, она просто забыла втянуть живот.

Екатерина Диденко строит свою личную жизнь после смерти мужа

- Здесь много еды и напитков, можно есть в любых количествах. Поэтому и появился живот, — написала Екатерина.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что после смерти мужа на вечеринке с сухим льдом Катя решила увеличить грудь. Перед этим блогер избавилась от портретов бывшего супруга, развеяла его прах и решила изменить себя к лучшему.

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