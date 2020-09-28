Доверчивая ростовчанка лишилась 85 тысяч рублей

В Ростове злоумышленница обманула на 85 тысяч местную жительницу
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.
В местный отдел полиции обратилась ростовчанка, которая сообщила, что в то время, когда она поливала цветы, к ней подошла 42-летняя женщина. Та рассказала, что дочь "садовницы" якобы приобрела у нее мед, и она пришла получить оплату. Доверчивая ростовчанка поднялась с обманщицей в квартиру и отдала ей пять тысяч рублей. Получив деньги, гостья на выходе вдруг вспомнила, что забыла сумку, а потому вернулась в комнату. Проводив незнакомку, пенсионерка обнаружила пропажу 85 тысяч рублей.
Полицейским удалось найти и задержать подозреваемую. Позже стало известно, что никакой мед она не продавала, свою вину дама отрицать не стала. Злоумышленница рассказала, что, когда она попала в квартиру, то приметила, где хранятся деньги, а затем просто взяла всю сумму, которая там лежала. Кроме того, выяснилось. что ранее она уже была судима за аналогичные преступления.
- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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