Слухи об отборе телефонов у ковидных больных опровергли ростовские власти

Сити-менеджер Ростова опроверг слухи об отборе телефонов в ковидных госпиталях Фото: "КП" Архив

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко опроверг информацию о том, что ковидным пациентам в госпиталях запрещено пользоваться мобильными телефонами. Об этом он сообщил в ходе заседания городской Думы.

Сити-менеджер подчеркнул, что никакого распоряжения о том, чтобы отбирать телефоны у пациентов, поступающих в ковидные госпитали, оборудованные в Центральной городской больнице имени Семашко, городской больнице №20 и других, не давалось. Кроме того, он отметил, что эти меры возможны лишь в том случае, если человек попадает в реанимацию.

Напомним, что ранее сообщалось, что при поступлении в ковидные госпитали донского региона у пациентов стали забирать смартфоны. В пресс-центре по информированию о распространении новой коронавирусной инфекции региона эту информацию подтвердили, объяснив это тем, что «так положено».

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