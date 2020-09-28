Очередные обвинения посыпались в адрес Анастасии Костенко

Анастасию Костенко обвинили в обмане. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Подписчики ростовской модели Анастасии Костенко в очередной раз нашли, в чем обвинить девушку.

В этот раз красотке досталось из-за проведения розыгрыша. Совсем недавно ростовчанка опубликовала в своем профиле в соцсети Инстаграм пост, в котором сообщила о проведении розыгрыша. Анастасия написала, что по итогу будут объявлены три победителя, они должны были получить солидные бонусы на карту. Но кто-то из тех, кому не повезло, взбунтовался и оставил гневный комментарий.

«Это такое вранье вообще, хоть бы один выиграл… Зачем этот обман?» - написал обиженный поклонник звезды.

Девушка не стала терпеть такие выпады в свой адрес и ответила разгневанному подписчику: «Отпишитесь и не травмируйте себя. Для таких, как вы, не очень хочется что-то проводить."

Но стоит отметить, что нашлись и те, кто в этом споре приняли сторону модели, встав на ее защиту.

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