Воняющего угонщика с ножом задержали полицейские в Ростове

В Ростовской области угонщик с ножом угнал автомобиль Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области, в городе Донецке, задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В полицию обратился 44-летний водитель автомобиля Lada Granta. Он рассказал, что в его машину сел пассажир в грязной одежде и от него исходил невероятный смрад, поэтому владелец попросил его выйти. Но тот отказался покинуть салон, вместо этого он достал из кармана нож и порезал им потерпевшего. После чего водитель вышел из машины, а в это время злоумышленник переспел за руль, завел ее и уехал.

Полицейским удалось разыскать 34-летнего угонщика по горячим следам. Как позже стало известно, мужчина ранее был судим за то, что сбил человека, а также подозреваемый находился в розыске от Управления МВД России по Хабаровскому краю.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека». Полицейские изъяли автомобиль и вернули его законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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