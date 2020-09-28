В Ростове назначили нового мирового судью. Фото: пресс-служба суда

В Октябрьском районном суде назначили нового мирового судью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту должность законодательным собрание на должность мирового судьи судебного участка № 3 была назначена Викторию Реброву. Она принесла присягу в торжественной обстановке в присутствии своих коллег на собрании 21 сентября.

Уже в день назначения женщина приступила к своим обязанностям. До этого она входила в третий состав судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел Ростовского областного суда.

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