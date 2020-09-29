Угрожали оформить кредит: ростовский автосалон заставлял горожан покупать машины

В Ростове горожан заставляли покупать машины по завышенной цене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из донских автосалонов горожанам продавали машины по завышенной цене. А при отказе покупателя, ему начинали угрожать.

В ходе следствия стало известно, что один из ростовчан захотел приобрести себе автомобиль Lada Granta на проспекте Шолохова. Стоимость на ценнике значилась - 384, 9 рублей. Но автомобилиста заставили купить ее в два раза дороже и оформили на автомобилиста кредит на 860 тысяч рублей. Подобные истории происходили и на улице Каширской, там под угрозой оформить кредит потенциальный клиент должен был приобрести авто.

- Подозреваемых уже допросили, сейчас проводятся следственные действия. Дела завели на основании обращений граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Максимальное наказание по делу составляет 10 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запугав скорой смертью, женщину заставили купить лекарств на миллион.

Мошенники продали ярославской пенсионерке четыре банки с витаминами по стоимости однокомнатной квартиры.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!