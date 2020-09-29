В Ростовской области женщина без прав устроила аварию с тремя ранеными

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства серьезного ДТП. Накануне, 28 сентября, в Волгодонском районе 30-летняя женщина за рулем «девятки» не пропустила «Мерседес», нарушив правила дорожного.

В результате «девятка» врезалась в иномарку. В аварии три человека получили серьезные травмы. Это водитель отечественного автомобиля, а также пассажирки возрастом 39 лет и 18 лет.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на Дону с рельсов сошли четыре вагона. Известно, что вагоны были порожними. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не возникло. Для устранения последствий на место отправились поезда со станций Сальск и Тихорецкая.