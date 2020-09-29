В Батайске ищут родственников пожилой женщины, попавшей в больницу

На вид человеку 75 — 85 лет. Фото: vk.com/lizaalert_rostov.

В Батайске ищут родственников пожилой женщины. Информацию о розыске публикует организация «Лиза Алерт-Юг».

22 сентября бабушку доставили в медучреждение. Она не может сказать, кто она и кто ее родные. Волонтеры разыскивают ее семью или людей, которые могут опознать найденную.

На вид женщине 75 — 85 лет. У нее худощавое телосложение. Одета в бело-красный халат, красную куртку с белым воротником. На голове — красный платок. При себе у найденной были лишь ключи.

АЛЛО

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