На Дону реализуют региональный проект «Умные города Ростовской области»

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ РО

Сегодня первостепенной задачей органов власти является формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Направление развития всех сфер деятельности должно базироваться на 5 ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов – широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Чтобы достичь этих целей, Минстрой России утвердил паспорт ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Его цель преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Ростовская область является одним из участников данного проекта. Учитывая тот факт, что проект реализуется в городах с численностью населения 100 тысяч человек и выше. К участию в проекте отобраны 7 городов Ростовской области: Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, Батайск.

В нашем регионе в рамках проекта должны реализоваться следующие направления цифровизации: умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, общественная безопасность, экологическая безопасность.

Сейчас все инициативы находятся в стадии реализации. В качестве пилотного города выбран Волгодонск. Отметим, что одной из ключевых инициатив реализации проекта является создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития - «Активный горожанин».