В Ростове пресекли незаконную продажу более 9 тысяч пар обуви

Весь товар арестовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону пресекли продажу более 9 тысяч пар обуви без маркировки. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

Таможенники совместно с Роспотребнадзором провели проверку в нескольких ростовских магазинах. В итоге они обнаружили 9 186 пар обуви без маркировки. Общая стоимость товаров составила три миллиона рублей.

В настоящее время вся обувь арестована. В отношении магазином возбудили два административных дела по статье «Продажа товаров и продукции без маркировки». За данное нарушение магазинам грозит штраф до 300 тысяч рублей.