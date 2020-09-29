С начала года более семи тысяч жителей Дона покусали животные

На людей может напасть и лиса. Фото: соц. сети

В Ростовской области сначала этого года несколько тысяч жителей пострадали от укусов животных. По данным регионального Роспотребнадзора за медицинской помощью с такими травмами обратились 7628 человек. Большинство из них пострадали от собак, но некоторые встретились с куда более опасным хищником.

По официальным данным, дикие звери покусали 77 жителей Дона. Около пяти тысяч человек обратились за медицинской помощью после схватки с собаками.

В ведомстве добавили, что в Ростовской области обнаружили животных, больных бешенством. Специалисты выявили зараженную куницу в Обливском районе, крупный рогатый скот в Милютинском районе, в Шолоховском - лису, а Каменске-Шахтинском - собаку. Животные могут распространять опасный вирус.

Напомним, бешенство - это вирусное заболевание протекающая с тяжелым поражением нервной системы. Без должного лечение, как правило, наступает смерть носителя. Болеют сельскохозяйственные и домашние животные всех видов, дикие животные, особенно молодняк, а также человек.