Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от «Ростелеком. Лицей»

Для школьников новые развивающие онлайн-курсы от «Ростелеком. Лицей» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей» представляет новые развивающие курсы для школьников. В этом учебном году в «Лицее»можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть множество полезных развивающих онлайн-курсов.На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности.

«Лицей» совместно с партнером Naooka предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) пройти увлекательный курс о том, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не просто смотреть, а повторять вместе с учителем—ведь эксперимент как игровая форма обучения делает ребенка непосредственным участником событий и позволяет понять окружающий мир, а также лучше усвоить новый материал.

Учеников старших классов может заинтересовать курс по маркетингу, который разработали эксперты «Ростелекома». Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг. Этот ознакомительный курс подскажет, как дальше развиваться в этом направлении.

Развивающие курсы будут интересны и родителям, например, «Основы финансовой грамотности» можно проходить вместе с детьми. Он поможет разобраться, как работает финансовая система, зачем нужны банки и как правильно распоряжаться деньгами.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

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