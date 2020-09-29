Известный дирижер из Ростова Юрий Башмет заболел коронавирусом

Болезнь у известного дирижера проходит в легкой форме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известный на всю страну музыкант и дирижер Юрий Башмет, уроженец Ростова-на-Дону заразился коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Информацию подтвердили в "Русском концертном обществе".

Известно, что 67-летний маэстро сделал тест на коронавирус, который сегодня подтвердился. Болезнь протекает почти бессимптомно, однако дирижера уже госпитализировали. Ему предоставляют все необходимое лечение.

Концертная программа, где должен был выступать Башмет, продолжится. Сам ростовчанин принимать участие в выступлениях своего коллектива не будет. На время болезни его заменят другие дирижеры.

Отметим, что Юрий Башмет начал свою карьеру еще в юности. Сначала выступал в качестве альтиста, ездил по всему миру. В 1985 году начал дирижировать, а уже в следующем году создал камерный ансамбль «Солисты Москвы». Он обладатель многочисленные наград и званий, среди которых и "Народный артист СССР".

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