В Ростове –на-Дону планируют привить 700 тысяч человек

Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа

В Ростове-на-Дону в начале сентября стартовала иммунизация населения от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике или в мобильном пункте. Специалисты сообщают, что пройти вакцинацию необходимо заблаговременно до начала эпидсезона. Чтобы успел сформироваться иммунитет – на это нужно 2-4 недели.

-- На 29 сентября в городе антигриппозную вакцину получили более 210 тысяч человек. Из них – более 60 тысяч детей и более 104 тысяч – взрослых, прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко. - В планах – иммунизация почти 700 тысяч человек.

Отметим, что выездные прививочные бригады для тех, кто по каким-либо причинам не успевает попасть в поликлинику, организованы во всех районах города с 14 сентября. Обратилось в передвижные пункты за сентябрь более 5500 человек. Список бригад на октябрь формируется.

Мобильные пункты располагают на улицах – для того, чтобы желающие могли привиться в удобное для них время. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Напомним, что одним из условий для прививки от гриппа является удовлетворительное состояние пациента.

- Ставить прививку от гриппа или нет – это личный выбор каждого из нас, - отметил Алексей Логвиненко. - Однако необходимо помнить о том, что на нас возложена ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье наших близких, в особенности - детей.