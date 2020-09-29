Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ростове –на-Дону планируют привить 700 тысяч человек

Специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа до начала эпидсезона
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий
Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа

Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа

В Ростове-на-Дону в начале сентября стартовала иммунизация населения от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике или в мобильном пункте. Специалисты сообщают, что пройти вакцинацию необходимо заблаговременно до начала эпидсезона. Чтобы успел сформироваться иммунитет – на это нужно 2-4 недели.

-- На 29 сентября в городе антигриппозную вакцину получили более 210 тысяч человек. Из них – более 60 тысяч детей и более 104 тысяч – взрослых, прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко. - В планах – иммунизация почти 700 тысяч человек.

Отметим, что выездные прививочные бригады для тех, кто по каким-либо причинам не успевает попасть в поликлинику, организованы во всех районах города с 14 сентября. Обратилось в передвижные пункты за сентябрь более 5500 человек. Список бригад на октябрь формируется.

Мобильные пункты располагают на улицах – для того, чтобы желающие могли привиться в удобное для них время. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Напомним, что одним из условий для прививки от гриппа является удовлетворительное состояние пациента.

- Ставить прививку от гриппа или нет – это личный выбор каждого из нас, - отметил Алексей Логвиненко. - Однако необходимо помнить о том, что на нас возложена ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье наших близких, в особенности - детей.