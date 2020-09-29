Департамент транспорта Ростова-на-Дону расторгнет контракты с тремя перевозчиками

В Ростове расторгнут контракт с тремя перевозчиками. Фото: администрация Ростова

В Ростове будет расторгнут договор сразу с тремя перевозчиками. Как стало известно, они не выпускали на линию нужное количество транспорта.

Инициатором расторжения является ростовский Департамент транспорта. Договоры будут в одностороннем порядке расторгнуты с тремя перевозчиками, а решение вступит в законную силу уже через 15 дней.

Как оказалось, нарушения нашли во время проверки, которую провели сотрудники Департамента. Проверяющие выяснили, что на городских маршрутах №38 МТ, и №98 работало только 20-30 процентов автобусов, имеющихся в автопарке предприятий. А маршрут №48-МТ и вовсе не обслуживался

- Мы требуем от жителей города соблюдения масочного режима и социальной дистанции, но для этого необходимо создать все условия, чтобы не допустить массовых скоплений людей, - отметил глава Администрации Алексей Логвиненко. - Перебои с транспортом в сложной эпидемической ситуации просто недопустимы. Именно поэтому контроль за работой перевозчиков усилен.

Как уверяет директор Департамента транспорта Христофор Ермашов, все принятые ранее меры уже принесли свои плоды - обращений и жалоб на обслуживание действительно стало меньше. В общей сложности их количество сократилось в четыре раза.

К слову, в сентябре было выявлено 2 277 нарушений. А за минувший месяц общая сумма штрафов за нарушения составила 6,129 млн руб.

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Контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

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