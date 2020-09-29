"Не допустить covid-19": в Ростове проверят парки и кинотеатры

В Ростове на соблюдение правил защиты от коронавируса проверят культурные учреждения. Фото: администрация Ростова

В донской столице на соблюдении правил защиты от коронавируса проверят парки культуры, театры и кинотеатры.

Рейды уже прошли в Детской музыкальной школе им. М.Ф.Гнесина, Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского, Детской школе искусств № 1 им. В.С. Ходоша, парке «Левобережный», парке им. 1 Мая и Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре.

Проверяющие остались довольны, так как все перечисленные учреждения в полной мере соблюдают предписанные меры предосторожности. Сотрудники и посетители соблюдают масочный режим, работают рециркуляторы воздуха, проводится дезинфекция помещений, санитарная обработка мебели. В наличии имеются антисептики, санитайзеры, маски. А также соблюдается социальная дистанция.

- В молодежном театре приняты меры по ограничениям рассадки в зале в соответствии с действующими правовыми актами, - пояснил глава Администрации города Алексей Логвиненко. - Также совместно с сотрудниками полиции были проверены 4 городских кинотеатра. Длительный период сфера киноиндустрии находилась под ограничениями – все заведения были закрыты. Сейчас деятельность кинотеатров возобновилась, разрешена продажа 50% билетов в залах.

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