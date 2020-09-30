"Ты еще и поешь?!": "Мисс Россия" Татьяна Котова устроила музыкальную викторину для поклонников

Татьяна Котова решила проверить своих подписчиков. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовская певица Татьяна Котова решила оценить, насколько хорошо поклонники знают ее творчество.

Девушка выложила очередной снимок в своем аккаунте в Инстаграм, на котором она изображена сидящей на стуле в элегантном белом платье в красный горошек. У красотки эротично раздвинуты ножки, а на пальчик накручен выбившийся из прически локон. А под фотографией красотка перечислила несколько своих последних песен и попросила установить правильную хронологию их выхода.

- Пиши цифры в правильном порядке, кто угадает залайкаю, - пообещала в награду Татьяна.

Но подписчики оказались более активными и указывали под фото не только возможный порядок песен, но и оценивали внешность самой Котовой.

"Смотря на фото, сложно сосредоточиться!", "Красивая", "Секси-красотка Татьяна", "Глаз не отвести", "Таня, от твоей совершенной красоты и беспредельной сексуальности, голову сносит", "Ты еще и поешь?", - написали фанаты красотки.

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