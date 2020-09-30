Сочи Парк отметит день рождения Бабы Яги

Фото: пресс-служба Сочи парка.

Первый тематический парк страны приглашает на традиционный осенний праздник - день рождения Бабы Яги. Празднования будут проходить в Сочи Парке и отеле-замке «Богатырь» 4* и совпадут с осенними каникулами – с 23 октября по 8 ноября.

Гостей ждут невероятные декорации в стиле быта вредной старушки и тематические фотозоны, гарантирующие необычные фото на память. В кафе и ресторанах тоже подготовлены сюрпризы – специальное меню будет состоять из шоколадных пауков, кровавых пальчиков и прочих фантастических блюд. Во время фестиваля все аттракционы будут работать до поздней ночи.

Семейный тематический праздник соберет в гости сказочных друзей именинницы – кикиморы, леший, ведьмы, Змей Горыныч, которые будут участвовать в праздничных событиях (0+). Гостей парка ждут конкурсы, мастер-классы, мистические перфомансы, парады нечисти и многое другое.

Организаторы праздника сохраняют главную интригу – кто из vip-гостей в этом году приедет поздравить Бабу Ягу и какие подарки привезет с собой?

Во время фестиваля преобразится и атмосфера средневекового отеля-замка «Богатырь». Прогулка по коридорам замка превратиться в настоящее испытание не для слабонервных. Под завывания призраков гостей будут встречать скелеты-марионетки, невесты с того света в свадебных платьях, рыцари в доспехах, опутанные паутиной. Мистическое зеркало предскажет судьбу, а веселые скелеты пригласят маленьких гостей на дискотеку.

Но все призраки и прочая нечисть будут дружелюбными и очень гостеприимными. По вечерам у камина Баба Яга будет читать ребятам сказки, а потом пригласит на волшебный праздник в Сочи Парк, посещать который гости отеля могут бесплатно. Каждый маленький гость отеля-замка на волшебном празднике в Сочи Парке получит вкусный подарок от Бабы Яги.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»