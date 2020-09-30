Волонтеры начали проводить информационно-разъяснительную работу в ростовском транспорте

В Ростове волонтеры снова придут на помощь во время пандемии. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

В донской столице волонтеры снова пришли на помощь проверяющим масочный режим в транспорте.

Стоит отметить, что в настоящее время усилен контроль за соблюдением санитарных норм. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Регулярно представители Департамента транспорта, совместно с Административной инспекцией области, Управлением ГО и ЧС города, сотрудниками полиции и госавтоинспекции контролируют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Но так как Ростов - город достаточно большой, они не справляются со всем потоком пассажиров. Именно поэтому на помощь проверяющим выйдут и донские волонтеры. Об этом общественные организации попросил лично сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Я обращаюсь ко всем общественным организациям Ростова с просьбой принять участие в информационно-разъяснительной работе с пассажирами о необходимости ношения масок. Вместе мы сможем обезопасить наших жителей. Также, не стоит забывать, что ответственность за соблюдением масочного режима лежит на каждом в отдельности, - написал глава администрации в своем аккаунте Инстаграм.

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