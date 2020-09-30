Алексей Логвиненко попросил владельцев кафе и магазинов следить за соблюдением масочного режима

В Ростове усилят мониторинговые группы. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко принял решение усилить составы групп, которые проводят регулярный мониторинг соблюдения масочного режима в городе.

По его словам, в них обязательно должны входить сотрудники, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима. Кроме того, администрация наладила отношения с Роспотребнадзором, поскольку только работники этого ведомства могут принимать решения о закрытии тех или иных предприятий-нарушителей.

Логвиненко считает, что владельцы кафе и магазинов тоже должны следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

- Мы не можем заставить каждого жителя носить маску, но, когда нарушителей санитарных норм перестанут обслуживать в магазинах и кафе, многие из них задумаются о здоровье. Ответственность бизнеса в этой ситуации никто не отменял. Мне бы хотелось, чтобы все ростовчане понимали, мы не хотим кого-то наказывать. Но ситуация действительно серьезная, - сообщил Алексей Логвиненко.

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