В ДТП на улице Зоологической пострадала ростовчанка

В Ростове водитель иномарки сбил пожилую женщину Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице в аварии пострадала пожилая ростовчанка.

Инцидент произошел сегодня, 30 сентября, около семи часов вечера на улице Зоологической в районе дома № 16. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки Chevrolet Lacetti не успел затормозить перед перебегающей дорогу ростовчанкой. Стоит отметить, что 61-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате удара горожанка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали медики, приехавшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о ее состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Местные жители сняли последствия на видео.

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