Обирая "ночных бабочек", донские сутенеры за три года подняли почти 10 миллионов рублей

Всего работало 14 девушек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области перед судом предстанет целая банда, члены которой занимались организацией проституцией. Как сообщили на сайте региональной прокуратуры, всего в преступном сообществе состояло 11 человек, все мужчины разного возраста. Надзорное ведомство утвердило в их отношении обвинительное заключение, вскоре дело передадут в суд.

По версии следствия, обвиняемые организовывали деятельность проституток в период с 2016 по 2019 год. Три года они заставляли девушек стоять на трассах и продавать свое тело. Женщины работали вдоль дороги М4-Дон в Аксайском и Красносулинском районах.

Всего в их распоряжении было 14 женщин. Сама банда состояла из мужчин в возрасте от 29 до 53 лет. Обвиняемые подвозили девушек на точку, а сами находились неподалеку, следили за своими "сотрудниками". Когда дело было сделано и довольный клиент уезжал, гангстеры отбирали у проституток почти все деньги. Таким образом, за три года они заработали 9,5 миллионов рублей.

В отношении женщин применяли насилие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскоре на них вышли сотрудники полиции и задержали всех причастных. Было возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

- После вручения копии обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в надзорном ведомстве.

По решению суда фигуранты могут получить реальные тюремные сроки.

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