До 6,4%: Ставку по кредитам наличными снижает ВТБ

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С 1 октября ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию на 1,1 п.п. – до 6,4% годовых при условии оформления страхования. Известно, что значительно увеличить объем потребительского кредитования физлиц банк планирует до конца года.

- В этом году мы уже несколько раз снижали ставки по потребительским кредитам, - рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин. - Осенью мы отмечаем традиционно повышенный спрос клиентов на кредитование. Это хороший период, чтобы взять заемные средства перед новогодними планами. Поэтому мы решили снизили ставки по кредитам наличными, чтобы предложить клиентам возможность решить все свои финансовые вопросы по одной из самых выгодных ставок на рынке за последние 30 лет. Предложение будет действовать до 30 ноября. Клиентам доступен быстрый, удобный и полностью удаленный процесс оформления услуги.

Сообщается, что кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За восемь месяцев текущего года ВТБ выдал около 710 тысяч кредитов наличными на сумму более 520 млрд рублей. А с начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6% до 1,438 трлн рублей.

В банке рассказали, что кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформить заявку клиенты могут как на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, так и в контакт-центре или офисе ВТБ.

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