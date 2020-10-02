Игрок ФК "Ростов" Маттиас Норманн претендует на премию "Джентльмен года"

24-летний футболист из Норвегии Маттиас Норманн. Фото: ФК "Ростов"

"Комсомольская правда" вновь выбирает самого благородного футболиста из российских клубов. Для голосования отобрано 10 игроков РПЛ, которые не только показывают высокие результаты в спорте, но и отличаются уважительным отношением к сопернику, достойным поведением на поле. На почетную премию претендует и знаменитый норвежский полузащитник, звезда ФК "Ростов" Маттиас Норманн.

На своей странице в социальных сетях он разметил пост, в котором обратился к своим подписчикам отдать за него голос. На данный момент его поддержало почти 2 тысячи человек. Он идет на четвертой позиции, уступая Михаилу Кержакову. В лидерах пока капитан московского "Спартака" Георгий Джикия. На втором месте игрок "ЦСКА" Марио Фернандес.

24-летний Маттиас Норманн за время проведенной в "Ростове" стал настоящей звездой не только клуба, но и всего города. Его игровые майки буквально разлетаются с полок спортивных магазинов, имя футболиста скандируют на трибунах во время матчей. Он не раз становился лучшим игроком команды прошлого и нынешнего сезонов РПЛ.

По результатам народного голосования издание определит тройку финалистов, после чего жюри выберут победителя. Принять участие в опросе можно будет до 24.00 10 октября. В прошлом году "КП" признала "Джентльменом года" игрока сборной России и питерского "Зенита" Юрия Жиркова.

Проголосовать за Норманна можно здесь!

Отметим, что Джентльмен года — это старейшая спортивная премия в России. Традиция была заложена в 1994 году. Идея заключалась в том, чтобы отметить человека не за титулы и результаты на поле, а за его поведение, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам.