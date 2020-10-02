Модель непрерывного педагогического образования обсудили в ЮФУ

Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ

В Ростове-на-Дону в дистанционном режиме провели пресс-конференцию, посвященную II Международному научно-образовательному форуму «Миссия университетского педагогического образования». Отметим, мероприятие проходит на базе ЮФУ.

Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ

На вопросы журналистов отвечали ректор ЮФУ Инна Шевченко, президент ЮФУ Марина Боровская, председатель оргкомитета форума академик Михаил Левицкий, члены оргкомитета форума - член-корреспондент Российской академии образования Ольга Гукаленко и директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко поприветствовала коллег и рассказала о значении II Международного научно-образовательного форума «Миссия университетского педагогического образования».

- Для Южного федерального университета проведение этого форума – ключевое событие в преддверии 105-летней годовщины вуза. Сейчас, в условиях быстро сменяющихся технологий, университеты находятся в поиске моделей будущего развития. В этом смысле мы понимаем, что будущее университета заключается как раз в том педагогическом дизайне, в той антологии, которое закладываются уже сейчас. Только сообща, в кооперации с научно-образовательными организациями, педагогами, исследователями, научными сотрудниками мы можем содержательно ответить на те вызовы, которые перед нами стоят, - прокомментировала она.

Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ

Отметим, форум объединил в себе участников из 59 субъектов и 12 стран.

Марина Боровская, в свою очередь, отметила, что форум пройдет под патронажем Российской академии образования и двух министерств – Министерства наука и высшего образования и, конечно, Министерства просвещения.

- Это форум, который объединил, на наш взгляд, все представительства педагогического профессионального сообщества. Модель непрерывного образования становится трендом – не только для представителей профессионального сообщества, но и для каждого человека. И это отражено сегодня в национальных проектах.

Мне хочется, чтобы эта дискуссия не прервалась форумом, а была продолжена дальше, – поделилась президент ЮФУ Марина Боровская.

Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик подчеркнул, что форум подразделяется на научную, образовательную и культурную программу. В рамках научной программы одна из ключевых задач - попытка переосмыслить миссию педагогов в современном обществе.