«Паркуюсь как хочу»: в этом году почти 1000 раз перекрывали ростовчане-автомобилисты подъезд к контейнерным площадкам

Фото: ГК «Чистый город»

Минимум три таких инцидента происходит ежедневно. С начала года сотрудниками регоператора ООО «ГК «Чистый город» таких случаев зафиксировано около 1 000.

Чаще всего, нарушения выявляют в Советском, Ленинском и Кировском районах Ростова-на-Дону.

Результат таких необдуманных действий автомобилистов - перенакопление на контейнерных площадках.

Из-за припаркованного транспорта водителям мусоровозов приходится дважды возвращаться к контейнерам, чтобы забрать отходы.

Регоператор напоминает ростовчанам, график мусоровозов расписан по минутам. Ежедневно водители объезжают в среднем до 100 площадок. На очистку одного места накопления отходов требуется не более пяти минут.

В случаях загромождения проезда, это время сотрудники ГК «Чистый город» вынуждены тратить на поиски владельцев автотранспорта, которые, как правило, безуспешны.

- В очередной раз обращаемся к автомобилистам быть внимательнее при парковке своего автомобиля. Не оставлять машину рядом с контейнерными площадками, так как для большегрузной спецтехники необходимо больше пространства для маневрирования. Сознательность автомобилистов позволит регоператору поддерживать чистоту донской столицы без сбоев, - подчёркивает заместитель технического директора по вопросам эксплуатации ООО «ГК «Чистый город» Роман Довбня.