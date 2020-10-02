Ростовская АЭС выполнила на 105,2% план по выработке электроэнергии за 9 месяцев

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В сентябре 2020 года Ростовская АЭС выработала 2,85 млрд кВт.ч электроэнергии, на 1,9 % превысив плановое задание месяца. Это на 11 % больше объёма электроэнергии, произведенной Ростовской АЭС за аналогичный период прошлого года.

План с начала года Ростовская АЭС перевыполнила на 5,2 %, выработав 23,78 млрд кВт.ч. Таким образом, атомная станция дополнительно к плану произвела для нужд региона 1,17 млрд кВт.ч. Этого количества электроэнергии достаточно, например, для обеспечения потребности всей Астраханской области в течение трёх месяцев.

Ростовская атомная станция работает надежно и безопасно, обеспечивая стабильное энергоснабжение потребителей. Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,9 млрд кВт.ч.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.