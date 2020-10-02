Конкурс "Любимый педагог": покажи, кого ты считаешь самым лучшим преподавателем

Расскажи историю о вашем любимым учителе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

5 октября - "День учителя". День, наполненный цветами, улыбками и добрыми словами к тем, для кого учить - не просто профессия, а образ и смысл жизни. Мы вспоминаем их через года, пронося уроки через всю жизнь. Они остаются в памяти и наших сердцах, но в суете будней не всегда находится даже минутка для того, чтобы набрать номер, прийти к своему учителю и сказать такое искреннее "спасибо".

Мы решили не ограничиваться одним днем. И уже сегодня "Комсомольская правда" запускает конкурс "Любимый педагог". Мы не хотим выбирать лучших, мы хотим рассказать о настоящих мастерах своего дела. Причем не важно: учит ли он вашего ребенка сейчас, или когда-то делился знаниями с вами.

В течение месяца мы будем принимать фотографии педагогов из самых разных областей, которые, для вас, наших читателей, стали проводниками к знаниям. Вместе с фото необходимо написать короткий рассказ, почему именно этот человек запомнился вам, как и повлиял на вас и вашу жизнь. А может просто будет достаточно ограничиться словами благодарности.

Причем это может быть учитель начальной школы или старших классов, преподаватель по музыке или иностранным языкам в университете. А может быть в вашей памяти остался учитель по плаванию или другим спортивным занятиям.

Фотографии и рассказы в рамках конкурса "Любимый педагог" мы принимает до конца этого месяца. Герои самых ярких историй получат подарки от нашего издания. И, конечно, увидят себя на страницах нашей газеты.

Принять участие и отправить свою историю вы можете на наш номер в WhatsApp по номеру 8-909-409-00-00 или в социальные сети: "Вконтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".