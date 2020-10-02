Яркие семейные фотографии: конкурс "Счастье быть СЕМЬЕЙ"

Фото: freepik.com

У всех нас есть яркие, веселые, трогательные, добродушные семейные фотографии с самыми близкими. Это могут быть кадры с семейных фотосессий, со свадебных торжеств или крещения, с поездки на море или просто прогулки по парку. Главное – фото должно быть позитивным и интересным, чтобы сразу стало ясно – ваша семья самая дружная, веселая, энергичная, счастливая!

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста.

Фотоконкурс пройдет в рамках проекта «Клиника года - 2020».

Причитать условия участия, прислать свои фотографии и следить за голосами можно по ссылке.

Покажите, что ваша семья - самая дружная!

Тройка победителей получит призы.