1 млн рублей потратят на создание арт-зоны в Студенческом парке ДГТУ

Фото: ДГТУ

В честь юбилея опорного вуза Сбербанк выделил миллион рублей на реализацию проекта по созданию арт-зоны в Студенческом парке имени Л.В. Красниченко ДГТУ. Сам дизайн-проект благоустройства разработан студентами вузов и ссузов Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани в рамках архитектурных воркшопов VMeste. А в основу концепции парковой зоны ДГТУ легла тема физики, открытий и инноваций.

Так, первым этапом благоустройства студенческого парка стала роспись трансформаторной подстанции, расположенной около спортивного манежа ДГТУ. Там появились стилизованные образы великих ученых – Константина Циолковского, Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна и Николы Теслы с их известными цитатами. А вот ключевым объектом станет арт-объект «Арена мира» – соединенные в единое целое лавочки и подиум сложной формы для работы и отдыха студентов ДГТУ и ростовчан. Он будет выполнен из настила шлифованной фанеры, обработанного и окрашенного пигментированными и самогрунтующимися лаками. Каркас изготовят из стальной профильной трубы. Подсветка, выполненная по периметру конструкции, создаст эффект парящей летающей тарелки в вечернее время.

Фото: ДГТУ

Планируется также, что в парке благоустроят пешеходные зоны и посадят долговечный газон.

– Сбербанк принимал участие в жюри конкурса студенческих проектов по благоустройству парка ДГТУ, – отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. - В числе прочего, с университетом нас связывает многолетнее сотрудничество. Мы участвуем в студенческих конференциях, днях карьеры, организуем практику и стажировку, сотрудники банка курируют дипломные работы студентов.

По словам и. о. руководителя центра инновационно-творческого развития Art-kovёr Марии Сотниковой, арт-объект станет комфортным местом, где молодежь, студенты и жители города могут собираться для совместного проведения досуга, мозговых штурмов, лекций на открытом воздухе, концертов и просто встреч.