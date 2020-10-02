На Дону пройдет перепись населения: когда и как

В основном к работе с людьми будут привлекать молодежь. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В правительстве Ростовской области сообщили, что в следующем года пройдет масштабная перепись населения региона. В ней будет участвовать тысячи молодых людей, которые обойдут дома в городах и селах. В их задачу войдет записывать данные людей в электронные устройства, создавая полноценную базу. О деталях рассказал заместитель губернатора Алексей Изотов.

Он отметил, что уже создана база помещений, в которых проживают люди. Это 873 тысячи домов по всей области. Кроме того, власти сделали интерактивные карты по каждому населенному пункту.

- К проведению переписи населения на Дону будет привлечено около 10000 человек. Уже подобрано порядка 70 процентов от необходимого числа персонала, - сказал Изотов.

- Так как переписчик должен свободно владеть навыками работы на планшетах, упор делается на привлечение студенческой молодежи.

Перепись будет проходить с 1 по 30 апреля 2021 года. Население призывают оказывать содействие. На данный момент идет информирование людей о предстоящем событии. Пока позволяла обстановка в регионе это делали лично, но теперь - в режиме онлайн.

Между тем, в Ростовской области выявили рекордно число новых случаев заражения коронавирусом. Заболели уже более 22 тысяч человек.

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