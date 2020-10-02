На Дону водитель на иномарке сбил 42-летнюю женщину

Машина получила повреждения. Фото: ГИБДД

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина оказалась в больнице. Все произошло сегодня утром в Азовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, 36-летний водитель за рулем "Пежо 307" двигался по улице в селе Кулешовка. В этот момент вдоль дороги шла женщина. Мужчины увидел ее в последний момент и не успел вовремя затормозить. В результате иномарка на скорости сбила пешехода.

Удар был такой силы, что женщина упала на землю. Водитель выбежал из машины и сразу вызвал на место скорую помощь. Приехавшие врачи забрали пострадавшую в больницу. У 42-летней женщины диагностировали различные травмы, однако от госпитализации она отказалась.

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