Осенний сюрприз: выходные удивят ростовчан

В Ростове на выходных будет ветрено и облачно Фото: "КП" Архив

Осенний сюрприз ждет дончан в ближайшие выходные. После шквалистого ветра, пыльной бури и приглушившего ее дождя, погода изменит свое настроение.

По прогнозам синоптиков, в субботу будет стоять облачная погода, но осадков не предвидится. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +19 градусов. Ураганный ветер, бушевавший в минувшие три дня, немного стихнет и станет умеренным. Скорость его составит около пяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы. В ночное время температура упадет до +12 градусов.

В воскресенье, 4 октября, за окном будет переменная облачность, то и дело из-за густых туч будет выглядывать солнце. В сравнении с субботой, немного потеплеет - до +22 градусов. Под вечер погода станет пасмурной, но дождя на этот день синоптики не прогнозируют. Ветер по-прежнему будет дуть с восточной стороны со скоростью пять метров в секунду.

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Ночной дождь тоже внесет свою лепту.

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