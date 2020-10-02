Болельщики признали Кенто Хашимото лучшим игроком сентября

Кенто Хашимото - лучший игрок сентября. Фото: ФК "Ростов"

Лучшего игрока сентября выбрали болельщики футбольного клуба "Ростов".

В этот раз почетного звания был удостоен новичок из Японии Кенто Хашимото. Стоит отметить, что благодаря именно его дублю донской клуб одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. В тот день игра закончилась со счетом 3:2.

- Полузащитник Кенто Хашимото получил максимальную среднюю оценку от болельщиков - 5, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Максимально приблизился к его оценке Матиас Норманн (4,7), совсем немного отстал Евгений Чернов (4,6). И по 4,5 балла получили Алексей Козлов и Хорен Байрамян.

Напомним, что Хашимото примкнул к нашей команде не так давно. Ранее он играл за японский "Токио". Игрок быстро влился в состав команды и очень быстро стал забрасывать мячи в ворота соперников, чем немало удивил и своих товарищей по команде, и тренера Валерия Карпина.

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