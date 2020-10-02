На трассе под Ростовом водитель грузовика пострадал после столкновения с легковушкой

Под Ростовом столкнулись легковушка и грузовик. Фото: соцсети

На трассе в Ростовской области случилась авария с участием грузовика и легковушки.

Инцидент произошел сегодня, 2 октября, днем на 1 013-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным 35-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-21093 не выдержал безопасную дистанцию с едущей впереди ГАЗелью под управлением 46-летнего шофера. В результате этого легковушка протаранила грузовик и обе машины, получив, сильные механические повреждения слетели в кювет. ВАЗ остановился на крыше, а у ГАЗа снесло кузов, а все находившиеся в нем коробки разлетелись по округе.

В аварии пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи. Пока о его нынешнем состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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