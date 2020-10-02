Водитель ростовского автобуса покрыл матом пожилую пассажирку и оттолкнул ее

В Ростове водитель автобуса оскорбил пенсионерку Фото: "КП" Архив

В донской столице водитель одного из городских автобусом оскорбил своим поведение пенсионерку.

Инцидент произошел в автобусе малой вместимости № 93. В салон общественного транспорта вошла пожилая ростовчанка и предъявила водителю пенсионное удостоверение, но тот резко оттолкнул ее руку с документом и сказал: «Иди себе мороженное купи, что ты мне тут тычешь».

После этого шофер прямо за рулем набрал чей-то номер и принялся жаловаться на "бесплатников". «Достали халявщики,» - кричал он на весь салон, а потом и вовсе принялся обзывать пассажиров нецензурными словами. Кроме того, когда в салон пытался попасть инвалид, он нарочно начал движение.

О произошедшем рассказал кто-то из пассажиров в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по этому поводу.

«Что вообще происходит? Откуда такое хамство к пожилым людям, инвалидам и в принципе пассажирам?», «Водители охамели, такое впечатление, как будто он везет на своей машине, за свой счет», - возмутились горожане.

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