Очередной наряд Анастасии Костенко раскритиковали ее подписчики

Наряд Анастасии Костенко снова подвергся критике. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Жесткой критике подписчиков подвергся еще один наряд ростовчанки Анастасии Костенко.

Девушка опубликовала новое фото в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Модель предстала на нем в обтягивающем черном платье с пайетками перед очередным выпуском программы "Ак Барс Шоу". Свой образ красавица решила подчеркнуть ярким макияжем, а вот с прической она решила не утруждаться и просто распустила вьющиеся волосы.

Подписчикам такой образ ростовчанки пришелся не по душе. В комментариях они резко раскритиковали наряд девушки.

"Почему ты всегда выглядишь лет на 40? Да, семейная жизнь, видимо, тебя сильно потрепала. Прям состарилась", "Слушать подколы про жену футболиста - зачем? Мне кажется, удовлетворение от работы вы совсем не получаете", - высказали свое мнение подписчики Анастасии Костенко.

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