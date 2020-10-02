Две дорогих иномарки столкнулись в центре Ростова

В Ростове столкнулись две иномарки. Фото: соцсети

В донской столице столкнулись две дорогостоящих иномарки.

Инцидент произошел сегодня, 2 октября, днем на улице Сарьяна, в районе дома № 49. По предварительным данным 30-летний водитель автомобиля Mercedes по неизвестной причине на нерегулируемом перекрестке врезался в машину марки Mazda под управлением 33-летней автоледи.

В результате сильного удара девушка получила различные травмы. Ее госпитализировали прибывшие на место происшествия медики скорой помощи. Пока о ее нынешнем состоянии информации нет.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Обе машины слетели в кювет.

АЛЛО!

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