Режим ЧС ввели в восьми районах Ростовской области

Продолжается ликвидации пожара в Цимлянском районе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми районах, пострадавших от пожаров. Об этом сообщили в донском правительстве.

Режим ЧС действует в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Цимлянском районах.

На территориях проводится мониторинг пожарной обстановки и патрулирование. Посещение лесом ограничено.

— Необходимо обеспечить готовность лесопожарных формирований, передислокацию между районами дополнительных сил и средств для ликвидации возгораний, повышенную готовность техники, — говорится в сообщении.

По данным на 3 октября, в области продолжают тушить пожар в Цимлянском районе. Возгорание локализовано на площади 347 Га. В его ликвидации участвуют 258 человек, привлечено 73 единицы техники.