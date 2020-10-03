Лишенный прав водитель легковушки врезался в грузовик в Ростовской области: погибли двое

Водитель и пассажир «Хонды» скончались на месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области водитель легковушки врезался в грузовик. ДТП произошло 2 октября около 22:30 на автодороге Шахты — станица Раздорская.

27-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» выехал на встречную полосу там, где это разрешено. Здесь легковушка влетела в грузовик «Сканиа».

— В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что ранее водителя «Хонды» лишили прав за езду в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования.