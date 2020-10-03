Из-за коронавируса в Ростове усилят контроль за кинотеатрами

Власти планируют регулярно проводить проверки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В кинотеатрах Ростова-на-Дону усилят контроль за соблюдением санитарных правил. Об этом сообщили в администрации города.

Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что рейды в кинотеатрах будут проходить регулярно. Власти будут проверять, соблюдаются ли масочный режим и социальная дистанция.

— Если в кинозалах обнаружат нарушителей, штраф придется платить не им, а владельцам кинотеатров, — прокомментировал Логвиненко.

Такие проверки прошли с 26 сентября по 1 октября в 10 кинотеатрах. В половине из них нарушений не обнаружено. В двух местах у сотрудников не было масок. В отношении них составили административные протоколы.