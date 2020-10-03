Круизный лайнер застрял в порту Таганрога

Пароход не смог выйти в море из-за обмелевшего залива. Фото: Наталья Рычкова.

Круизный лайнер «Мустай Карим» застрял в порту Таганрога. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пароход прибыл в порт несколько дней назад. Следующей остановкой судна должен был стать Ростов-на-Дону. Однако, по данным администрации морских портов Азовского моря, лайнер так и не отправился в путь.

Судно могло задержаться из-за погодных условий. Сильный ветер привел к сгону воды и обмелению Таганрогского залива.

«Мустай Карим» — новый четырехпалубный лайнер, рассчитанный на 329 посадочных места. Впервые судно запустили на воду в сентябре 2019 года.