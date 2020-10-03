Милашка и боец: Алана Мамаева показала домашнего любимца

Французский бульдог умилил подписчиков звезды. instagram.com/alana_mamaeva

Жена футболиста ФК «Ростов» Алана Мамаева поделилась с подписчиками фотографией со своим питомцем. Пост девушка опубликовала в своем «Инстаграме».

Фотография получилась очень «теплой». Алана не постеснялась показать себя без макияжа и в домашней одежде. В руках она держит свою собаку — французского бульдога. «Моя хрюшечка любимая», — подписала фото Мамаева.

Комментатором умилил любимец Аланы. Они написали псу десятки комплиментов: «Супер собачка», «Просто огонь». Некоторые обратили внимание на слегка поврежденное ушко малыша. Они заподозрили, что собака — не только милашка, но и тот еще боец.

Подписчики оценили и естественность хозяйки питомца.

— Вам очень идет улыбка, улыбайтесь чаще. Когда настроение хорошее и глаза светятся, — написал один из комментаторов.