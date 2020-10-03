В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса

За сутки в донском регионе выявили 219 новых заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 3 октября вырос коэффициент распространения коронавируса. Данные публикует донское правительство.

В настоящее время коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Сутками ранее, 2 октября, этот показатель составлял 1,06

Напомним, за сутки выявили еще 219 заболевших. Число зараженных за весь период составило 22 571 человека. Новые случаи заражения обнаружили в 27 городах и районах области.

За сутки выздоровели 227 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 17 976 человек.

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще девяти человек. Всего жертвами инфекции стали 523 зараженных.