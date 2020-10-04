В Батайске задержали женщину, сообщившую о «минировании» здания

Подозреваемой грозит до трех лет ограничения свободы. Фото: Тимур ХАНОВ

В Батайске задержали женщину, сообщившую о «минировании» административного здания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На днях в дежурную часть поступило анонимное сообщение. Неизвестные рассказали, что одно из зданий города заминировано. На место выехали правоохранители. Они не нашли в помещениях опасных.

Вскоре полицейские установили личность звонившего. Им оказалась 47-летняяместная жительница.

— В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — прокомментировали в ГУ МВД.

Нарушение предполагает наказание в виде ограничения свободы до трех лет.