В Батайске задержали женщину, сообщившую о «минировании» здания

Подозреваемой грозит до трех лет ограничения свободы.
Фото: Тимур ХАНОВ
В Батайске задержали женщину, сообщившую о «минировании» административного здания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
На днях в дежурную часть поступило анонимное сообщение. Неизвестные рассказали, что одно из зданий города заминировано. На место выехали правоохранители. Они не нашли в помещениях опасных.
Вскоре полицейские установили личность звонившего. Им оказалась 47-летняяместная жительница.
— В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — прокомментировали в ГУ МВД.
Нарушение предполагает наказание в виде ограничения свободы до трех лет.